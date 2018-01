Cannabis Store appena inaugurato e scatta subito il blitz della polizia

LEGGI

VENEZIA - Blitz della polizia municipale e dell'Ufficio igiene dell'Ulss nel negozio di Cannabis a Cannaregio . Cinque agenti e due ispettori sono entrati nella rivendita delaperto a Venezia e stanno ispezionando, con il. L'ispezione è scattata dopo che il Gazzettino oggi aveva raccolto la notizia di un esposto presentato da un comitato cittadino Il negozio aperto a Venezia fa parte di un brand olandese, Cannabis store Amsterdam, che in dieci mesi in Italia ha già aperto 43 negozi e ne ha altri 36 in apertura, tutti in franchising. In Italia il gruppo ha sede nel Napoletano. «A Roma abbiamo già 7 store, a Milano una decina - spiega il responsabile commerciale, Giovanni Bianco - Per Venezia contiamo di aprirne tre, dopo questo a Cannaregio, uno a Rialto e un altro a San Marco. Stiamo cercando i locali».