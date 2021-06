Blitz della polizia nell'albergo abbandonato: identificati 3 clochard

JESOLO - Servizi di controllo straordinario del territorio del commissariato di Jesolo con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova: è stata bonificata una struttura alberghiera dismessa di Jesolo, in via Gorizia.

L'albergo, di proprietà dei vari eredi del defunto titolare, è utilizzato dai senza fissa dimora come riparo/bivacco. Fermati e controllati B. M. 23enne del Gambia e il coetaneo G. A. senegalese. Nei confronti di uno dei due è stata avviata la procedura di espulsione, mentre la posizione dell’altro verrà approfondita perchè pende un'istanza di protezione internazionale. Successivamente è stata svolta un’accurata verifica di ogni vano e stanza delle due strutture. All’interno di una stanza al 4° piano, bivaccava un veneziano già residente a Cavallino Treporti che spiegava di essere in stato di indigenza. Contattati quindi i proprietari della struttura per rendere l’albergo non più utilizzabile come riparo di fortuna.