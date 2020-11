Un quintale di carne e 3.000 prodotti senza etichetta e prezzi: maxi sequestro nel negozio cinese e multa di cinquemila euro

MESTRE - Oltre 100 chili di carne e circa 3.000 prodotti alimentari di vario genere privi di etichetta di tracciabilità sono stati sequestrati dai finanzieri del secondo Nucleo Operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Mestre.

Nel corso di un controllo ad un esercizio commerciale gestito da uno straniero, insieme a personale del Dipartimento di Prevenzione della Ulss 3 Serenissima, sono stati rinvenuti prodotti, quali snack, patatine, meduse in salamoia, salami e prodotti tipici della cucina cinese, carne fresca, carni bovine, suine e avicole esposti ai fini della vendita senza la documentazione di origine comprovante la loro rintracciabilità e senza l’esposizione dei prezzi di vendita degli stessi.

L’operazione di servizio ha altresì consentito di sottoporre a sequestro amministrativo circa 7.500 tra cartine e filtri per sigarette posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Per le suddette violazioni, sono state quindi contestate al titolare della ditta sanzioni superiori a 5.000 euro. Non rispettando la normativa di settore, i comportamenti illeciti accertati dai militari costituiscono un pericolo per la salute dei consumatori finali, in termini di qualità dei prodotti alimentari acquistati.

Ultimo aggiornamento: 19:31

