Blitz dell'Arma, arrestati due pregiudicati

MESTRE - Blitz dei carabinieri di Mestre. Gli interventi si sono sviluppati sia nel territorio del Comune di Venezia, che nell’entroterra, più precisamente a Mirano. I militari hanno arrestato un uomo domiciliato in centro dando corso ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Bolzano nei suoi confronti che ne ha disposto la cattura in aggravamento della precedente misura dell’affidamento in prova, per maltrattamenti in famiglia commessi ad inizio mese nei confronti della moglie e dei figli.

Rintracciato in centro a Favaro, l’uomo è stato condotto prima presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri per le attività del caso, al termine delle quali, è stato definitivamente tradotto presso il carcere di Venezia.

Il secondo arresto è avvenuto a Mirano, dove a finire in carcere è stato un uomo domiciliato in paese, colpito da misura detentiva definitiva a seguito di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Padova nel 2018. I Carabinieri della Stazione di Mirano hanno provveduto al suo nuovo arresto su ordine della Magistratura patavina traducendolo in carcere. L’uomo deve espiare una pena definitiva pari a 3 anni, 6 mesi e 18 giorni, nonché 13.000 euro di multa. Specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio verranno posti in essere per tutta la settimana, a contrasto dei reati predatori e delle manifestazioni di illegalità più sentite.