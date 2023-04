Blanco a sorpresa a Venezia: "in gondola" per il video del nuovo singolo

VENEZIA - Blanco sbarca in laguna. Il rapper bresciano è arrivato a Venezia per girare il videoclip del suo ultimo brano. L'interprete di Brividi, Blu celeste e Mi fai impazzire, in total white, ha percorso in gondola i canali meno battuti dai turisti. Con lui il produttore Michelangelo che nel filmato suona la chitarra acustica.

Si potrebbe trattare del videoclip di Innamorato, il singolo in uscita venerdì 14 aprile. Sulle stories di Instagram, Blanco - all'anagrafe Riccardo Fabbriconi - ha "spoilerato" il suo soggiorno veneziano con video dalla laguna. Fan entusiasti, in attesa della canzone inedita.