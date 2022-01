Blackout durante l'orario di apertura, fuggi fuggi di clienti alla Sme

All'improvviso cala il buio, fuggi fuggi generale dalla Sme di Portogruaro. Un blackout elettrico nel pomeriggio di oggi, martedì 18 gennaio, ha costretto il personale a chiudere anticipatamente il punto vendita del centro commerciale "Adriatico2" di Portogruaro. Il personale della Sme, poco dopo le 18, ha fatto uscire dal grande negozio tutti i clienti. Inutile il tentativo di riapertura, con l'impianto elettrico che funzionava a singhiozzo. Per i clienti che si sono presentati all'ingresso in serata non c'è stato altro da fare che ritornare sui loro passi. All'origine del problema ci sarebbe quindi un guasto all'impianto elettrico che non ha permesso la riapertura.