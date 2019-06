Blackout sulle isole per un guasto elettrico, Brugnaro sul posto coordina gli interventi nella notte

VENEZIA - Nella tarda serata di ieri due guasti alla linea elettrica hanno causato blackout a Torcello, Burano e a Mazzorbo.

Col sindaco Luigi Brugnaro - scrive il capo di Gabinetto del Comune Morris Ceron - siamo andati subito sul posto con tutte le forze dell'ordine abbiamo lavorato fino a tarda notte insieme alle squadre dell’Enel per individuare con precisione i guasti ed improntare tutte le soluzioni di emergenza così da garantire il ripristino dell’ energia elettrica nelle tre isole il prima possibile

E' stato accrtato che i guasti erano due ed entrambi sottoacqua:

l Sindaco si è voluto assicurare che oggi, sabato, nella primissima mattinata con dei pontoni arrivino due grandi generatori che alimenteranno 6 cabine su 10 delle isole. Inoltre nel caso le operazioni di riparazione dovessero essere particolarmente complesse è già partito un megageneratore da Milano che nella giornata di oggi sarà operativo ed è in grado di alimentare le tre isole, nella speranza che si riesca comunque prima a riparare i guasti e che non sia necessario. La Sede Protezione di Burano è operativa e aperta per i cittadini sia per informazioni che per generi di conforto!

tutti i volontari della Protezione Civile VeneziaTerraferma Volontari:

Siamo una grande squadra! Sempre operativi anche in piena notte per la nostra città di #Venezia

«IIl Comune ringrazia» conclude Ceron.