Eccellenze nello sport, gemellaggio Reyer Venezia-Black Lions

Il Palazzetto di via Penello a Mestre (Terraglio Sport) vede l’ultima partita di regular–season dei Black Lions contro gli Skorpions Varese



L'appuntamento è alle 15 con ospiti d'onore il coach Walter De Raffaele e Bruno Cerella: la Polisportiva Terraglio sarà palcoscenico per il gemellaggi dei Black Lions Venezia, campioni d’Italia, e della Reyer Venezia.



La partita, ultima in casa prima delle Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro, non cambierà la classifica che vede i leoni arancioneroverdi già qualificati come primi e focalizzati sulla conquista del terzo tricolore consecutivo.

