Quattro giorni di "black Friday" all'outlet di Noventa e raccolta fondi per il Bellunese

NOVENTA - Il “Black Friday” - il tradizionale momento di shopping a prezzi speciali che dà il via agli acquisti natalizi - è in arrivo anche nei centri McArthurGlen dell'Outlet in formato extralarge per 4 giorni dal 23 al 26 novembre.



E quest’anno assume un significato speciale: volendo trasmettere il proprio sostegno alle popolazioni del Veneto colpite duramente dal maltempo sarà posizionata sotto il grande albero di Natale una cassettina per la raccolta di fondi per chi desideri fare una donazione. L’urna rimarrà sotto l’albero fino all’Epifania e quanto raccolto sarà depositato nel conto corrente della Regione Veneto per le iniziative di solidarietà a sostegno della ripresa del territorio. Naturalmente anche Noventa di Piave Designer Outlet contribuirà all’iniziativa con una donazione oltre a quanto raccolto nel corso delle settimane.



Sarà anche l’occasione per ammirare da vicino lo straordinario albero di Natale alto quasi 32 metri, uno dei più grandi d’Italia, impreziosito da 125.000 decorazioni luminose e acceso la scorsa settimana con un bellissimo concerto per pianoforte e soprano a cura del Teatro La Fenice di Venezia, come pure dare un’occhiata ai nuovi negozi appena aperti.

