Perde il portafoglio e il permesso in scadenza: un finanziere lo "salva"

di Elena Callegaro

VENEZIA - Perdere il portafoglio con dentro i documenti d’identità proprio il giorno prima dell’appuntamento in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno, salvato dalla prontezza di un militare della Guardia di Finanza del Servizio Navale di Venezia. È successo ad Adam Faisal, 43 anni, sudanese che lavora al Molino Stucky e da 12 anni abita a Mestre insieme alla moglie, e ai tre figli di 14, 11 e 8 anni. Il portafoglio l’aveva smarrito nel primo pomeriggio di martedì nei dintorni della fermata dell’autobus che si trova davanti alla scuola primaria Virgilio alla Bissuola, e dentro non c’erano soltanto tutti documenti personali dell’intera famiglia, bancomat, carta di credito e tessere di vario genere, ma anche mille euro in contanti che sarebbero dovuti servire per pagare alcuni mesi di spese condominiali.