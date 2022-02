La Bissona Bizantina torna in acqua dopo 10 anni: il varo a Malamocco

LIDO - Venezia riabbraccia la sua Bissona Bizantina. Costruita nel 1962, la Bissona Bizantina fa parte di una flotta che comprende tra le altre anche Veneziana e Serenissima, a loro volta sottoposte a lavori di ammodernamento negli anni passati. Dichiarate patrimonio di interesse nazionale dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, queste imbarcazioni partecipano periodicamente alle più importanti manifestazioni di rievocazione storica organizzate dal Comune, oltre che ad eventi di carattere nazionale ed internazionale. Ieri mattina il varo dopo il restauro che l'ha rimessa a nuovo dopo oltre dieci anni di assenza dalla laguna, la barca è tornata in acqua. Teatro del varo il cantiere comunale in via Malamocco, alla presenza del consigliere comunale, delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto, affiancato dal dirigete del settore Tutela delle Tradizioni, Manuele Medoro.

«La nostra Bizantina è tornata ad essere un vero gioiello ha esordito Giusto questo varo ha un significato fortemente simbolico vogliamo valorizzare ciò che abbiamo come patrimonio, anche umano: mani esperte e sapienti, con tanta capacità di fare, ma anche tanta umiltà e orgoglio. È un vanto poter recuperare questa barca che fa parte e rievoca la nostra storia ma da anni giaceva ormai abbandonata a se stessa - ha spiegato Giusto, ringraziando tutti i lavoratori che hanno contribuito al restauro - Trattandosi di un bene vincolato dalla Soprintendenza, per metterci mano bisognava ripristinare l'originale e mantenerlo fruibile nel tempo. La Bizantina è stata perciò restaurata ma non stravolta, conservando le linee originarie . È stato tolto un pezzo alla volta e sostituito con uno nuovo, adoperando lo stesso legno e le stesse tecniche di costruzione originarie, quando è stata realizzata».

Va sottolineato che il recupero dell'imbarcazione storica è stata curata dall'inizio alla fine dai dipendenti comunali, operai e maestranze di Ca' Farsetti che hanno aggiunto questa delicata operazione di recupero ai propri compiti ordinari. Nello specifico l'opera di ammodernamento è consistita nella sostituzione di tutte le tavole di fondo, di parte di fianchi, piane e sanconi, e nel restauro di felze e decori. Il momento più atteso è stato il ritorno in acqua, tra gli applausi e un pizzico di commozione, cui non poteva mancare un simpatico brindisi benaugurante.