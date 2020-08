Bimbo di un anno "rapito" dalla madre, ritrovati in un campeggio di Fusina

I carabinieri di Mestre, nell’ambito di servizi di controllo del territorio , hanno rintracciato un bambino francese di poco più di un anno, attivamente ricercato in tutta Europa, che risulta essere stato “rapito” dalla madre residente oltralpe, ma di origini marocchine.

La denuncia di scomparsa è stata presentata a luglio del 2019 dal padre del piccolo, a seguito dell’allontanamento arbitrario della donna. Madre e figlioletto, che si trovava in Italia evidentemente in vacanza, venivano individuati in un campeggio di Fusina, e venivano portati in caserma per approfondire la loro posizione previe operazioni di identificazione.

Inseriti i dati nel terminale, i militari scoprivano che il bimbo era appunto stato sottratto senza il consenso del padre. La coppia è stata quindi avviata al rimpatrio programmato per i prossimi giorni.​

Ultimo aggiornamento: 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA