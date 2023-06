Mestre. Bimbo nasce morto e la mamma va in rianimazione: esposto in procura

MESTRE - Un bimbo è nato morto all’ospedale dell’Angelo al termine di una gravidanza regolare e la mamma è finita in rianimazione, rimanendo per giorni in pericolo di vita. È quanto accadtuto lo scorso 12 maggio a una giovane coppia di origine bangladese, da poco trasferitasi dalla Sicilia a Mestre, che ha deciso di rivolgersi allo studio 3A per fare piena luce sulla tragedia che l’ha colpita. Il 5 giugno ha presentato un esposto presso la stazione dei carabinieri di via Miranese, chiedendo all’autorità giudiziaria di disporre gli opportuni accertamenti, anche perché, sempre in maggio nello stesso nosocomio, altre due famiglie del Bangladesh avrebbero vissuto un’esperienza analoga.

La donna, 26 anni, nel 2021 aveva già dato alla luce un bambino con parto cesareo che le aveva causato dei problemi: una formazione di una sacca ematica che le procurava emorragie, tanto che si era poi dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Tuttavia, la sua seconda gravidanza procedeva regolarmente: è stata seguita prima dal consultorio di Giare (Catania) e poi, dopo il trasferimento con la famiglia a Mestre, inizialmente all’ospedale San Giovanni e Paolo, quindi in Villa Salus, dove la visita di controllo sostenuta a marzo era andata bene, e infine all’Angelo.

Qui la partoriente, che quasi non parla l’italiano, viene visitata il 14 aprile per un controllo più approfondito e per valutare se possa dare alla luce il suo bimbo con un parto naturale o se si debba procedere a un nuovo cesareo.

E qui inizia il calvario. Alle 23 le contrazioni cominciano a farsi sempre più frequenti, una ogni due secondi, la donna accusa dolori sempre più forti e capogiri, tanto che le ostetriche chiamano al telefono il marito, che è a casa e resta a lungo collegato in viva voce, per capire i sintomi della moglie. Alla fine rimuovono gli ovuli e la partoriente inizia a sanguinare copiosamente, ma le ostetriche insistono che vada tutto bene, di restare tranquilla. L’emorragia però diventa irrefrenabile e, soprattutto, la mamma non sente più il bambino muoversi.

A quel punto, finalmente, i sanitari decidono di effettuare un’ecografia, che purtroppo conferma l’assenza di battito del piccolo: la sottopongono a un cesareo d’urgenza, ma è già troppo tardi: alle 3.34 del 12 maggio il piccolo Ahmed nasce morto.

Ma non è tutto, anche la mamma versa in pericolo di vita. I medici spiegano al marito che la moglie ha subìto, in prossimità della cicatrice del primo cesareo, la rottura dell’utero e della placenta, staccatasi col feto, con relative conseguenze: nella circostanza avrebbero ammesso un errore di valutazione.

La donna viene così ricoverata in rianimazione, resta in coma farmacologico due giorni, contrae anche un’infezione e sopravvive per miracolo: è stata dimessa il 31 maggio. Sono riusciti a salvarle l’utero, ma difficilmente potrà avere altri figli. Il marito ha chiesto subito spiegazioni ai medici e al primario del reparto, lamentando con forza come fosse stato trascurato il problema collegato al parto precedente. Ha domandato perché, dopo l’introduzione degli ovuli, la moglie non fosse stata sottoposta per ore ad altri tracciati né ecografie, e perché di fronte ad un’emorragia di tale entità non fosse stato allertato o non fosse intervenuto prima un dottore.

Secondo il papà del piccolo vi erano tutte le avvisaglie e le possibilità per accorgersi prima della sofferenza del feto, che si sarebbe quindi potuto salvare con un cesareo tempestivo, evitando, oltre alla tragedia per la morte di un bimbo sano e che sarebbe nato di lì a poco, anche le gravi conseguenze subite dalla mamma. Di fronte alle giustificazioni dei sanitari, tuttavia, l’uomo, una volta che la consorte è uscita dall’ospedale, ha deciso di andare fino in fondo e ha chiesto il supporto dello Studio3A, specializzato nel risarcimento danni. Lo studio ha sottoposto il caso a un proprio medico legale per capire cosa sia accaduto e valutare eventuali profili di responsabilità in capo al personale dell’ospedale. E, da prassi, è stata anche presentata una denuncia querela alla magistratura, con l’accorata istanza che venga fatta piena luce sul tragico caso, attraverso l‘acquisizione delle cartelle cliniche integrali, di tutti gli esami strumentali effettuati dalla partoriente e dell’esito del riscontro diagnostico interno disposto ed effettuato dall’azienda sanitaria sul corpicino del bimbo.

Ci sarà probabilmente una valutazione da parte di un consulente tecnico medico legale nominato dalla Procura e dunque di una perizia giudiziale. Una richiesta che i genitori confidano possa essere al più presto accolta.