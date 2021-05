VENEZIA - Il momento clou è stato tra le 12 e le 16, quattro ore in cui i parcheggi di piazzale Roma hanno raggiunto il completo afflusso. Il fine settimana della Biennale, che ieri ha vissuto la preapertura con le autorità e che oggi aprirà al pubblico, è iniziato con un inedito pienone del venerdì. Tanto da far segnare il record di arrivi dall'inizio del Covid: 40mila in un solo giorno, di qui 15mila stranieri.

Sempre turisti giornalieri,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati