MESTRE - In bici da Mestre fino alle spiagge del Lido e poi fino a Pellestrina, senza soluzione di continuità: entro un anno ci sarà un unico grande collegamento in massima sicurezza, musica per le orecchie degli amanti delle ruote che lo attendono da anni. La Giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto definitivo della nuova pista ciclabile che congiungerà il ponte della Libertà con il Tronchetto e tutta l’isola fino al pontile del ferry boat. Un chilometro e 200 metri di percorso finanziati con 2.320.000 euro tramite fondi comunitari che devono essere spesi entro il 31 dicembre 2023.



IL PERCORSO

La novità principale è che sarà riutilizzato anche il ponte vecchio abbandonato ormai da più di 10 anni, ma che viene riscoperto come elemento strategico di interconnessione della pista tra la rotonda ai piedi del cavalcavia e il successivo proseguo verso il garage multipiano e gli edifici direzionali, e oltre ancora. «Sì, verrà ripristinato – conferma l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso – e sarà anche predisposto uno spazio pubblico con arredo urbano, pedane, verde, spazi di sosta e posteggi per le bici. È uno snodo fondamentale che ci permette di ricongiungere definitivamente tutti i pezzi della ciclabilità tra terraferma, centro storico e isole. Un altro pezzo importante di questa rete sarà il nuovo Bicipark già previsto nei pressi della fermata People Mover».



I proprietari delle aree sono il Comune, l’Autorità portuale e la Regione. Il progetto è stato redatto dalla società d’ingegneria e architettura Ap&P srl e andrà in gara entro aprile, così che i cantieri possano partire da maggio con una durata dei lavori prevista di sei-sette mesi. Il primo tratto è costituito dalla rampa di collegamento tra la passerella a sbalzo esistente nella parte finale del ponte della Libertà e l’ingresso allo scalo fluviale. Qui la pista ciclabile sarà bidirezionale in sede propria con corsia riservata con spartitraffico a doppio cordolo, fino all’attraversamento davanti al ponte vecchio. Il secondo tratto riguarda l’attraversamento di quest’ultimo che sarà riqualificato con una sorta di piazzetta con tanto di “arena” nella zona centrale. Il percorso procede poi su spazi separati su porzioni di marciapiedi e moli. Il terzo tratto affianca la banchina portuale esistente e consente il collegamento dal ponte vecchio al nuovo, fino alla rampa. Da qui si innesta alla viabilità esistente che porta al parcheggio. Il quarto e quinto tratto connettono la ciclabile dalla rampa del sottoponte nuovo al passaggio ciclopedonale che conduce alla stazione autocorriere. Il sesto e settimo vanno verso est al nuovo bici-park e verso ovest per il ferry-boat. Il nono e decimo tratto collegano il piazzale della fermata del People Mover e costeggiano la banchina portuale esistente, affiancandosi agli edifici fino ad arrivare all’imbarcadero. La pista ciclabile avrà una larghezza variabile, a seconda della zona, da un minimo di 2 metri a un massimo di 3,50.



PER TURISTI E RESIDENTI

«Il progetto – sottolinea l’assessore Boraso – è coerente con la strategia del Piano di assetto del territorio circa il recupero e la valorizzazione del Tronchetto, migliora l’accessibilità al centro storico e promuove la mobilità lenta. Non dimentichiamoci quanto importante sia la ciclabilità tra Mestre e Venezia per i residenti, ma anche per i turisti, in direzione del Lido dove costruiremo un nuovo anello ciclabile in aggiunta alla pista delle spiagge. Più in là ancora, si giungerà a Pellestrina dov’è in corso la realizzazione del nuovo percorso ciclabile per un altro investimento di quasi 3 milioni di euro. Insomma, presto avremo la possibilità di un’unica grande pedalata tra città di terra e città d’acqua e viceversa».