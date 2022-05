FOSSALTA DI PIAVE - Una bicicletta da arrotino di 130 anni della famiglia Mazzonetto sarà ospitata nel museo dell'arrotino a Stolvizza di Resia (Udine). La bici è passata di mano da quattro generazioni e l'attuale proprietario, Lorenzo, nei giorni scorsi è stato ricevuto con il cimelio davanti al municipio dal sindaco Manrico Finotto, accompagnato dalla vicesindaca Anna Novello, dall'assessore ai Lavori pubblici Leonardo Conte e dall'assessora ai Servizi sociali Lia Davanzo. «La mola a pedali era stata costruita nel 1866 da Francesco Mazzonetto, il mio bisnonno spiega Lorenzo - All'inizio era montata su una carriola per spostarsi lavorando come arrotino nei mercati della zona. Poi mio nonno Antonio l'ha montata su una bici, continuando a fare lo stesso lavoro. Mio nonno aveva la passione per la musica e intratteneva i clienti con una fisarmonica. Tanti sentendo la melodia si avvicinavano all'artigiano che a cavalcioni sulla sella pedalando fa ruotare la mola e procedeva nell'affilatura. Mio nonno, inoltre, aveva applicato alla bici anche un motorino ausiliario di marca Mosquito Garelli, come risulta dal certificato di conformità rilasciato dal Ministero dell'Interno». Il prezioso strumento, è poi passato a Giuseppe, padre di Lorenzo, che ha continuato nel mestiere, anche lui appassionato di musica, alternando le note della fisarmonica agli acuti della filatura».