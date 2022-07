Con la bici elettrica travolto da una moto all'incrocio: 67enne operato d'urgenza, è in prognosi riservata

CHIOGGIA - Altro incidente e un’altra vita in pericolo: domenica pomeriggio, verso le 16, in via San Marco, un 67enne dipendente di Veritas, in sella alla bici elettrica sarebbe uscito dall’incrocio senza dare la precedenza ad una moto, condotta da una donna, che l’ha investito, scaraventandolo a terra.

Il 67enne ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, procurandosi lesioni gravi anche alla colonna vertebrale. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata