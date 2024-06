Vasco Day a Bibione, la lunga attesa dei fan: i primi 3.500 sul prato gold Video

BIBIONE - Al via da oggi la maratona di Vasco a Bibione. Dopo una settimana di prove allo stadio comunale di via Timavo, il Vasco nazionale è pronto per il primo evento di stasera quando aprirà i cancelli per i fan club. Dalle 20.30 avrà inizio infatti il sound check con la prova generale del “Vasco live”, un evento esclusivo e gratuito per gli iscritti del Blasco fan Club in possesso della tessera 2024-2025. I primi 3.500 fan che entrano dopo l'apertura dei cancelli hanno accesso al prato gold. Riempito il settore, gli altri fan andranno al settore prato, ma per tutti l'ingresso unico sarà da piazza Mercato. Domani, invece, la festa inizierà alle 16 con l'apertura dei cancelli, e poi alle 21 quando il Komandante solcherà mastodontico palco.