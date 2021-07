Turista precipita dal quinto piano dell'hotel Bibione Palace: scappava da un controllo dei carabinieri

BIBIONE (VENEZIA) - Tragedia quasta mattina in via Taigete a Bibione intorno alle 9: un turista tedesco è precipitato dal quinto piano dell'hotel Bibione Palace dove era in vacanza. L'uomo, di 44 anni, è morto sul colpo. Erano circa le nove di mattina di sabato 31 luglio 2021, quando i carabinieri hanno bussato alla porta della camera di hotel dove alloggiava il turista tedesco: volevano parlare con lui. Si trattava, infatti, di una persona segnalata. Il 44enne però ha tentato di scappare, e fatale è stato proprio il tentativo di fuga: è caduto dal quinto piano, per lui non c'è stato scampo. Sul posto, oltre ai militari, i vigili del fuoco, Suem e il medico legale.