BIBIONE - Conoscere Bibione e le sue bellezze per saperle presentare agli ospiti. Si chiama "Bibione un fascino tutto da scoprire" l'evento organizzato da "Bibione charm" per domani. «Puntiamo agli operatori turistici bibionesi - spiegano gli organizzatori - che in questo modo potranno conoscere le nostre bellezze. Potranno, in prima persona, scoprire i tesori nascosti della località. Spesso infatti noi tutti siamo impegnati a lavorare e non ci soffermiamo a conoscere la nostra cittadina». Un vero paradosso per chi ha fatto del turismo la propria filosofia di vita, ancor più quando si tratta di Bibione: perla davvero unica. «Da sempre vogliamo valorizzare il nostro territorio - spiegano ancora gli organizzatori dell'evento - in questo tour esploreremo la natura incontaminata, assaggiando i prodotti tipici locali e conoscendo da vicino il mondo delle api, gustando un aperitivo al tramonto davanti alla laguna bibionese».

Il ritrovo è per oggi, venerdì 29 alle 15, presso il negozio "Senza freni" di piazza Fontana con gli operatori di Bibione e i loro collaboratori. Già, perchè il tour sarà rigorosamente in bicicletta (elettrica), passando lungo l'argine del Tagliamento e poi verso Marinella, Terzo Bacino e rientro a Pineda per una cena esclusiva. Un'esperienza unica quindi, per poterla vivere e trasmettere agli ospiti di Bibione che in questo modo possono davvero vivere la località tutto l'anno tra mille bellezze. Per le prenotazione basta telefonare al 389.5237625.