Capriolo in fuga fra bagnanti e ombrelloni: la corsa in spiaggia Video

BIBIONE - Un piccolo capriolo in mezzo ai bagnanti intenti a prendere la tintarella sulla spiaggia di Bibione (Venezia). Una scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il protagonista, un piccolo esemplare di capriolo, o perlomeno questo è quanto è parso di intuire a chi lo ha ripreso col telefono cellulare. Uno slalom in piena regola tra gli ombrelloni di Bibione Pineda. Gli esemplari di capriolo non di rado si fanno vedere a Bibione, anche se di solito la loro specialità è guadare il fiume Tagliamento. La spiaggia veneta di Bibione è circondata da una vasta pineta che diventa una casa perfetta per molte famiglie di questi ungulati.