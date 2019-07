Niente sigarette in spiaggia a Bibione. I turisti chiedono spiegazioni al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BIBIONE - Fumare in acqua o sulla battigia. All'avvio della stretta sul fumo nel litorale di Bibione, inevitabilmente sorgono dubbi e interrogativi. Pronta la risposta del sindaco di San Michele/Binione che punta a fare chiarezza: «Non si può fumare sulla spiaggia e nemmeno quando si entra in acqua». Pasqualino Codognotto cerca di mettere da parte ogni dubbio sull'ordinanza che vieta il fiumo in spiaggia e che vede in merito Bibione capofila per quanto riguarda questa battaglia sulle spiagge dell'Alto Adriatico....