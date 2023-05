«Signor sindaco di Bibione, ma cosa sta succedendo? Prezzi rialzati, strade con bucheparcheggi introvabili... e ora avete anche tolto le panchine in piazza»

Egregio Sindaco di San Michele al Tagliamento nonché di Bibione le scrivo perché sono cittadina di Bibione per circa tre mesi l’anno a pieno titolo (in quanto proprietaria di una seconda casa, per la quale pago le relative tasse). Ma veniamo subito al punto, non sto qui ad elencare quante cose siano peggiorate in questi ultimi anni in questo ridente posto di villeggiatura dove le famiglie hanno un sicuro punto di ritrovo dopo un inverno faticoso.

Degrado

Allora, cominciamo con ordine: i prezzi sempre più eccessivi di sdraio e ombrelloni, i parcheggi liberi introvabili e solo linee blu a pagamento, le strade sono solo un susseguirsi di buche con fossi. Tutto questo perché ho il dubbio che pensiate che il villeggiante non abbia diritti ma sia solo un pollo da spennare, ma se continuate così di villeggianti non ce ne saranno più, e questo a danno di albergatori, commercianti e tutta quella miriade di gente che lavora durante la stagione estiva.

Panchine scomparse a Bibione

Ma a questo punto le porgo un'ultima domanda: mi dica, perché sono sparite le panchine da piazza Treviso? A cosa, o a chi giova sottrarre a noi poveri vecchietti l’unico comodo appoggio per leggere il giornale e godere dell’area marina senza dar fastidio a nessuno? Spero che vengano rimesse al loro posto fra breve così come tutte le altre cose che le ho elencate e di cui tutti abbiamo bisogno per vivere meglio senza tanti problemi, credo che anche la comunità tutta ne trarrà giovamento.