BIBIONE (VENEZIA) Unaper gli amici a quattro 4 zampe? In 224 -sul litorale e- hanno presentato unaprotocollata in Comune a San Michele al Tagliamento esprimendo perplessità sull'ipotesi di attivare un altro settore del litorale per dedicarlo ai cani proprio nella zona del Lido del Sole, la spiaggia dei bambini per eccellenza. Bibione, che è stata tra le primissime spiagge a dedicare un tratto di litorale ai cani e ai loro padroni con la Spiaggia di Pluto nel 2007, ha trovato subito nuove richieste tra chi, amante degli animali, ha l'esigenza di arrivare in vacanza con il proprio fedele amico. Quando nei giorni scorsi sono arrivati degli addetti di Bibione Spiaggia nella zona del sttore Mascagni A sul litorale del Lido del Sole per effettuare delle misure, inevitabilmente è scattata la curiosità dei presenti.