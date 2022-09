Nubifragio su Bibione, in un'ora cadono 60 mm di pioggia

Questa mattina un violento nubifragio ha colpito la località di Bibione. Secondo i dati del Consorzio tra le 9 e le 10 sono caduti tra i 50 e i 60 millimetri di pioggia, quantitativo ingentissimo (ricordiamo che la media storica del comprensorio è di circa 1000 mm ALL’ANNO) che ha messo in crisi il sistema fognario urbano.

Si segnalano allagamenti a Bibione centro e in zona lido del Sole. L’impianto idrovoro del Consorzio, in località VI bacino, è stato avviato prima del raggiungimento della normale quota di funzionamento nella rete di bonifica, ma purtroppo la criticità costituita dalla rete fognaria urbana che non ha retto ad un simile quantitativo di pioggia ha parzialmente vanificato la precauzione adottata.

Per dare risposta a queste criticità Consorzio e comune di San Michele al Tagliamento, in accordo con LTA gestore del servizio integrato acquedotto e fognatura, hanno intrapreso già da tempo una collaborazione con diverse iniziative; alcune di queste hanno già un finanziamento e sono quindi di imminente realizzazione, come ad esempio il potenziamento dell'idrovora di Bibione con posa di una terza pompa, co-finanziata dalla Regione Veneto per 150.000 €. Il personale tecnico del Consorzio sta mantenendo costantemente monitorata la situazione.