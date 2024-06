Bibione. Tragedia in vacanza, esce per per una passeggiata in spiaggia poi il malore: 68enne si accascia e muore

BIBIONE - All'improvviso viene colto da malore e si accascia a terra: muore un 68enne di Verona.

La tragedia si è consumata oggi, giovedì 13 giugno, a Bibione. È qui che l'uomo era arrivato con dei familiari per una breve vacanza.

La dinamica

Nel primo pomeriggio aveva deciso di fare quattro passi in riva al mare. Giunto in prossimità del Chiosco verde, lungo via Pleione nel cuore di Bibione, l'uomo all'improvviso è stato colto da malore. Subito è stato lanciato l'allarme al 118. La chiamata di aiuto è stata intercettata dal Sores di Palmanova che gestisce il Nue, il numero unico di emergenza del vicino Friuli Venezia Giulia. Sul posto è arrivato prontamente il personale sanitario a bordo di un quad con il defibrillatore, seguito dai colleghi in ambulanza. Il personale del Punto di primo intervento di Bibione ha scaricato il defibrillatore per cercare di far ripartire il cuore dell'uomo.

Nemmeno il massaggio cardiaco però è riuscito nell'intento: purtroppo dopo vari tentativi per il 68enne non c'è stato niente da fare. La salma è stata trasferita nel cimitero di Bibione a disposizione della famiglia.