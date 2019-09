di Marco Corazza

BIBIONE - Una donna è morta oggi pomeriggio verso le 16 sul litorale di Bibione in prossimità di piazzale Zenith: è morta in acqua, sulla battigia, probabilmente per un malore. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Stanno arrivando gli agenti della Polizia locale di Bibione per accertare le cause.

