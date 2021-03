Bibione, imprenditoria in lutto per la morte di Franco Carrer

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Lutto nel mondo dell’imprenditoria di Bibione. È morto a 79 anni Franco Carrer, vero pioniere assieme al fratello Rino dello sviluppo della spiaggia veneziana. Originario della Marca Trevigiana Franco Carrer assieme al fratello Rino come molti veneti negli anni ’50-‘60 era emigrato in Svizzera per lavorare come muratore. Rientrati in Italia i due fratelli si erano dedicati all’edilizia iniziando a costruire piccole abitazioni. Nel corso degli anni Franco proseguì con successo con l’impresa edile assieme ai fratelli Delfino e Loris, oltre ad essere stato un buon ciclista ed un apprezzato volontario della parrocchia di Bibione aiutando in silenzio molte persone. Il nipote Gianni Carrer vice sindaco di San Michele al T./Bibione lo ha voluto ricordare così: «Per descrivere lo zio bastano poche parole. Persona concreta, impegnata nel sociale e dotato di una grande progettualità. Ci mancherà molto». Franco Carrer lascia la moglie Rita e le figlie Cinzia e Stefania.