VENEZIA - Il prossimo passo - mentre ieri i primi cinque indagati nell'inchiesta sulla camorra ai mercatini di Bibione facevano scena muta davanti al gip di Trieste e l'interrogatorio di garanzia si trasformava in uno scontro in punta di diritto tra le parti - i militari della guardia di finanza di Trieste coordinati dal colonnello Leonardo Erre lo muoveranno per provare a ricostruire i flussi di denaro.



PROFILAZIONE...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati