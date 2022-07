Bibione, tuffo in mare contro la calura, poi il malore: bellunese muore annegato

BIBIONE - Lo hanno portato a riva dopo che aveva accusato un malore mentre era in mare, per un 79enne di Belluno non c'è stato niente da fare. L'uomo, in vacanza a Bibione per un breve periodo, ieri sera aveva deciso di fare un bagno refrigerante. Le temperature altissime anche nel tardo pomeriggio avevano convinto il bellunese a entrare in acqua.

Erano le 19.30 quando è scattato l'allarme. Il 79enne era riverso in acqua in prossimità del litorale antistante via Ariete. Se ne sono accorti i bagnini della Bibione spiaggia che hanno attivato il piano di soccorso. Portato a riva il bagnante, hanno avviato le pratiche rianimatorie allertando subito il 118, come previsto dal protocollo.

Sulla spiaggia sono arrivati i sanitari del locale punto di primo intervento con l'ambulanza e il quad in dotazione. Il personale sanitario ha continuato a lungo la rianimazione cardio polmonare. Purtroppo ogni sforzo non è servito per salvare la vita al 79enne.