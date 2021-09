Bibione invasa dai bikers per la "6 ore Mtb" del Challenge 2021

SAN MICHELE AL T. (Venezia) - L’ottava edizione della Bibione Bike Trophy 6H MTB sta per portare nella cittadina balneare una “valanga” di bikers che si cimenteranno su un nuovo percorso e con una nuova logistica. L'evento in programma sabato 18 settembre organizzato da Cortina Experience in questo 2021, malgrado le difficoltà dettate dal Covid, avrà ben16 regioni italiane rappresentate con numerosi atleti provenienti anche dall’estero, Germania, Austria e addirittura Stati Uniti d’America.

La Bibione Bike Trophy 6H MTB sarà l’evento centrale del Challenge Mtb Veneto Experience 2021, aperto il 17 luglio con il Cortina Trophy e che si chiuderà il 26 settembre alla Marathon dell’Altopiano. Già l’edizione 2020 ebbe un un grande successo, ma Cortina Experience non si è accontentata e ha voluto proporre grandi novità per l’ottava edizione.

ORGANIZZAZIONE

Segreteria al Palazzo dello Sport in via Maya (Bibione) mentre a Piazzale Zenith saranno partenza/arrivo, ristoro, area team, cronometraggio e premiazioni. Rispetto all’edizione 2020 sono stati inseriti un tratto molto bello, definito "Lookout BBT", un corto e divertente saliscendi panoramico e un inedito passaggio sulla spiaggia, che ha permesso di aumentare la lunghezza del percorso, garantendo anche una maggiore fluidità. Iscrizioni e informazioni su www.xevent.bike.