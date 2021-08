Pauroso incidente nella notte a Bibione: auto salta l'incrocio, si schianta contro un'altra vettura e la fa volare ruote all'aria

BIBIONE - Salta lo stop e centra l'auto di un giovane che vola in mezzo alla strada con le ruote all'aria. Spettacolare incidente stradale nella notte a Bibione. Tutto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per approfondire cause e responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, una famiglia di cittadini svizzeri, in vacanza a Bibione, stava percorrendo via Andromeda a bordo della loro Mercedes Classe B. Giunto all'incrocio con via Orsa Maggiore il conducente straniero ha saltato lo stop mentre stava per sopraggiungere la Fiat Punto condotta da un ragazzo di Portogruaro. Inutile il tentativo di evitare l'impatto. La Punto è volata a 50 metro dallo schianto, finendo con le ruote all'aria. Rimasto incastrato nella Punto, il Portogruarese è stato liberato poco dopo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i carabinieri. Miracolosamente sono tutti rimasti illesi.