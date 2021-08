Rogo doloso attacca la pineta di Bibione vicino al Faro, devastati 2.000 metri

BIBIONE - Incendio doloso devasta 2mila metri di pineta a Bibione, nella zona del Faro, vicino alle foci del Tagliamento. A evitare il peggio solo l'allarme immediato al 115 dato da un automobilista che alle 4 di stamattina, domenica 22 agosto, si trovava nella darsena dalla parte opposta all'area e ha visto levarsi le fiamme. Quattro le squadre inviate sul posto dal comando dei vigili del fuoco di Mestre, due da Portogruaro e due da Lignano. I pompieri hanno lavorato circa quattro ore per circoscrivere il fronte del rogo ed evitare che si estendesse in maniera incontrollata. Nessun dubbio sull'innesco volontario delle fimme, dato che sarebbero stati individuati diversi folocolai e in più punti. Richiesto anche l'intervento dal Centro regionale di una squadra della Protezione civile per monitorare dalle 8 l'evoluzione della situazione.