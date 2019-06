Brucia la pineta vicino alle Terme, paura in città: colpa di una sigaretta

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE - Lesi alzano paurosamente. I Vigili del fuoco sono impegnati dalle 18.30 per un incendio in via Ariete, in una piccola. Il rogo si è presto alzato, favorito anche dalla sterpaglia particolarmente secca. Dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco hanno allertato le squadre di Latisana e di Portogruaro che stanno lavorando per spegnere l'incendio. Non è ancora chiaro quale sia la causa, ma potrebbe trattarsi di un incidente dovuto forse a qualcheaccesa.