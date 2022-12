SAN MICHELE - Da guida turistica a mamma, per arrivare alla maratona di New York dopo l'allenamento sulla spiaggia di Bibione. Zineb Hathout ha 32 anni ed è una guida turista Bibione Charm nonché Business-Life Coach. Tre anni fa l'inizio di un viaggio che l'ha portata a una continua sfida, trasformazione, eccellenza e alla scoperta e conoscenza della programmazione neuro-linguistica (Pnl).

Da guida turistisica a maratoneta

«In questi tre anni la mia vita è cambiata radicalmente - spiega Zined, sposata con il bibionese Massimo Zamparo - Sono mamma di Sophie da 17 mesi, nel frattempo oltre al lavoro stagionale di guida turistica nel territorio di San Michele al Tagliamento, mi sono certificata in Master Practitioner, Business Master Practitioner e Pnl coach». Una delle prove del Master, oltre a scrivere un libro, al campo di sopravvivenza e agli esami mensili, c'è anche la gara più famosa al mondo, la New York city marathon, lunga oltre 42 km con oltre 50mila partecipanti.

«È stata una prova dura, mente e corpo erano messi a dura prova - continua Zined - Ho fatto gli ultimi 15 km con coliche renali, un dolore paragonabile a un parto, senza mai pensare di mollare, considerando che l'altimetria del percorso è quasi simile a un elettrocardiogramma con un picco di salita proprio negli ultimi chilometri che sono quelli più duri: ho tagliato il traguardo con successo a Central Park dove mi aspettava la medaglia. Bibione mi ha permesso di allenarmi con estrema serenità e sicurezza per oltre un anno, con la sua vasta pista ciclopedonale lungo la spiaggia lunga oltre 10 km e le sue piste ciclabili di oltre 30 km. Ho scoperto percorsi a me sconosciuti che mi aiuteranno a migliorare il mio servizio come guida turistica».