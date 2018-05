A Bibione il G20s con le principali località turistiche del litorale italiano

di Marco Corazza

A Bibione ilcon le principali spiaggie italiane che si confronteranno. L'evento è in programma dal 5 al 7 settembre nella terza spiaggia italiana per presenze. L'obiettivo è quello di tracciare le linee guida in tema di futura sostenibilità, nuovi programmi d’strategica delle spiagge italiane, che da sole ogni estate attirano oltre, tra italiani e turisti stranieri. Una esigenza per il Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione e di Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica, che assieme propongono alle stazioni turistiche balneari italiane. Un vero e proprio summit, il primo di questo genere, lanciato in Italia con la volontà di farlo divenire une itinerante lungo, per valutare congiuntamente tra amministratori pubblici, tecnici del turismo, studiosi e decision maker le prospettive di sviluppo delle spiagge tricolori.Al G20s arriveranno le località balneari di sette regioni che rappresentano una significativa parte dell’offerta del turismo estivo: accanto alla spiaggia veneta di Bibione, con i suoi 5,3 milioni di presenze all'anno, le corregionali Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle e Chioggia; le friulane Lignano Sabbiadoro e Grado, la riviera romagnola con Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Comacchio, Cervia e Cattolica; la Campania con Sorrento, Forio e Ischia, Vieste per la Puglia, Castiglione della Pescaia per la Toscana e la Costa Smeralda con il comune di Arzachena.