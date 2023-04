BIBIONE - L'allarme è scattato verso le 11.30 di ieri quando i collaboratori lo hanno trovato riverso nel suo ufficio: purtroppo per Franco Basso non c'era più nulla da fare. Bibione perde uno dei suoi papà, di quelli che hanno visto avanti e che sapevano dove arrivare mettendoci sempre del proprio. Franco Basso, 76 anni originario di San Stino di Livenza, è stato trovato morto nel suo ufficio della sede della Europa Touristic group di Bibione. Immediata la richiesta di aiuto è arrivata al 118, che ha inviato sul posto i sanitari dell'ospedale di Latisana. Con loro anche i carabinieri di Bibione e i colleghi arrivati dal provinciale di Venezia. Purtroppo ogni tentativo per salvare la vita dell'imprenditore turistico non è riuscito: Franco Basso era purtroppo già deceduto.

IL CORDOGLIO

Sgomento e incredulità tra i collaboratori che hanno lasciato il lavoro tanto che la agenzia principale di Corso del Sole è stata immediatamente chiusa. La notizia della tragedia si è subito sparsa tra la località turistica di Bibione e di Lignano dove la famiglia Basso negli anni ha investito sul turismo con diverse offerte rilanciando le due località dell'alto Adriatico e offrendo migliaia di posti di lavoro. La storia della famiglia Basso è legata, in maniera imprescindibile, all'evoluzione e alla crescita turistica della spiaggia di Bibione e Lignano. Una storia che si caratterizza per un'impronta "genetica imprenditoriale" che deriva dai fratelli Franco e Vanni a cui si è poi aggiunto Angelo. Era il 1972 quando Franco e Vanni Basso costituirono la prima ditta individuale denominata "Agenzia Europa" con un primo catalogo di 40 appartamenti e la realizzazione delle prime residenze turistiche a Bibione. Lo scorso anno, in occasione dei 50 anni, la società Europa Tourist Group gestiva 17 mila posti letto alberghieri ed extralberghieri, realizzando da sola, circa il 20% delle presenze complessive della seconda spiaggia d'Italia, oltre alle presenze di Lignano.

Alberghi, Aparthotel, Resort, Villaggi, residenze turistiche di pregio e progetti innovativi, sono stati il risultato concreto dello spirito d'impresa di Franco Basso che nel suo operare assieme alla famiglia e ai collaboratori ha soddisfatto le aspettative della propria clientela turistica e degli investitori nel mercato immobiliare. Non a caso è stato lo stesso Franco a spingere assieme ad alcuni colleghi la realizzazione delle Terme di Bibione.

GRAVE PERDITA

«Voglio ricordare la figura di Franco Basso che purtroppo ci ha lasciato - ha riferito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Lo ricordo per l'impegno che ha messo nello sviluppo turistico di Bibione che, negli ultimi decenni, è diventata una località balneare dalle capacità attrattive indiscusse a livello nazionale grazie al lavoro senza sosta di imprenditori e operatori che, come lui, hanno saputo lavorare per valorizzarla. Alla sua famiglia e ai collaboratori giunga la mia vicinanza e quella della Regione del Veneto» conclude il Governatore.

«Una scomparsa che addolora e annichilisce una località intera - ribadisce Andrea Drigo, presidente della Delegazione Confcommercio di Bibione - una perdita inestimabile sotto il profilo professionale e umano. Franco era dotato di una capacità di visione imprenditoriale fuori dal comune che ha reso grande Bibione e che ha indicato la giusta strada a due generazioni di operatori turistici del nostro territorio. Ci stringiamo forti alla famiglia e a tutti i loro cari».

Dello stesso avviso Lorenzo Braida, direttore di "Bibione mare": L' ho sempre visto come il decano degli imprenditori bibionesi e secondo me era proprio il veggente per antonomasia del turismo. Ha visto cosa sarebbe diventata Bibione vent'anni prima degli altri. Era un grandissimo imprenditore e penso che mancherà il suo tassello anche per la visione di Bibione per il futuro».

«La notizia della tragica morte di Franco Basso ci lascia sgomenti, senza parole - ribadisce Massimiliano Schiavon, presidente Federalberghi Veneto - Perdiamo un collega e un amico che ha scritto pagine importanti della storia di Bibione e dell'imprenditoria turistica del Veneto. Franco è stato una delle figure di maggior successo e un punto di riferimento per molti imprenditori turistici non solo di Bibione ma dell'intera costa veneta. Ci ha insegnato molto. Lo caratterizzavano l'intuito, una grande visione aziendale e lo spirito di attaccamento al territorio, che resteranno un esempio per tutti noi. Alla famiglia tutta e ai suoi collaboratori esprimo il cordoglio e la vicinanza a nome mio personale e di tutta Federalberghi Veneto».

«È stato una persona speciale per Bibione - spiega infine il sindaco di San Michele - Bibione, Flavio Maurutto - una persona illuminata che saputo far crescere la realtà turistica di Bibione a livello internazionale. Era una persona schiva e apprezzata da tutti per il suo modo di fare e per i suoi giudizi, sempre arguti, mai offensivi. Un vuoto importante: a tutta la sua famiglia sentite condoglianze di tutta l'amministrazione».