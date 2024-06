BIBIONE - Coppia di fidanzati rapinata da un bandito armato di pistola: paura a Bibione. I due turisti sono stati rapinati nel weekend mentre stava risalendo dalla spiaggia. Tutto è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Portogruaro che indagano per fare piena chiarezza sull’accaduto. Sabato notte, poco dopo le 2, la coppia, lui di 43 anni, lei di qualche anno più giovane, residenti a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, stava rincasando dopo una passeggiata in spiaggia. Avevano praticamente raggiunto la vicina passeggiata a mare che si affaccia sulla spiaggia di Pluto, al Lido dei Pini, quando sono stati avvicinati da almeno un paio di banditi, uno dei quali armato di pistola. Impietriti davanti all’arma, che non è escluso possa essere finta, i due non hanno nemmeno avuto modo di reagire: hanno raccontato che i banditi, pare di origine sudamericana, si sono presi la borsa della donna, nonché una somma di denaro e alcuni preziosi che avevano con loro. In un attimo i malviventi si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

LE INDAGINI

Immediato l'intervento di una pattuglia della locale stazione che ha tranquillizzato la coppia rapinata, avviando immediatamente le indagini. Gli investigatori dell'Arma hanno anche setacciato la località di mare per cercare di trovare i malviventi. Purtroppo dei banditi non si è trovata traccia, ma i carabinieri sperano di trovare nuovi elementi attraverso il sistema di videosorveglianza. Del fatto è stata informata la Procura di Pordenone, che sta coordinando gli investigatori. Nel frattempo la coppia è rientrata nell’appartamento preso in affitto per le vacanze. Le stesse vittime si sono messe all'indomani alla ricerca di indizi chiedendo anche ai privati della zona se avessero delle telecamere attive, nella speranza che i due rapinatori possano aver commesso un passo falso. Lo stanno accertando i carabinieri, che stanno visionando le immagini di sorveglianza posizionate in zona.

FURTI NEI SUPERMERCATI

Intanto a Bibione le forze dell'ordine sono state più volte allertate per due clochard che sarebbero responsabili anche di furti di alcolici in supermercati e negozi di Bibione. I due, che si dimostrano anche particolarmente violenti con la gente, spesso si ritrovano ubriachi inveendo con chiunque passi davanti loro. La polizia locale negli ultimi giorni è stata costretta a intervenire più volte su sollecitazione di cittadini e commercianti esasperati dalla presenza dei due senzatetto.