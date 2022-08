Bibione fa rivivere le emozioni dei successi degli anni '90

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Appuntamento questa sera, venerdì 5 agosto, con i grandi show in uno di Party a 90, I Feel 65 ed Elemento 90. Piazza Fontana prenderà vita a partire dalle 21 con le migliori hit degli anni '90 grazie ad artisti che fanno ballare l’Italia intera da ben 28 anni e con più di duemila show all’attivo. Si continua poi l’unico tributo ufficiale in Italia dei mitici Eiffel 65, studiato nei minimi particolari, dagli effetti luce ai suoni, dai video ai look. Spazio anche ad Elemento 90, progetto nato a Milano nel 2015 che ripercorre la storia delle più famose band anni Novanta usando sapientemente suoni e immagini. Le serate Bibione Music Nights sono tutte a ingresso gratuito, per regalare al pubblico della località balneare un ritorno alla normalità fatto di musica e intrattenimento. «Ringraziamo l’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento - continua Munaretto - e tutti gli uffici assieme a Catene 2000 e Doff eventi che seguirà la parte organizzativa e tecnica per la sinergia e le forze messe in campo».