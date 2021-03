In spiaggia spunta una bomba della guerra

BIBIONE - L'allarme è scattato verso le 16.30 quando sull'arenile è spuntata una bomba della guerra. Il litorale continua a restituire gli ordigni inesplosi durante il conflitto mondiale. L'ultimo ritrovamento è di oggi pomeriggio, sabato 27 marzo, sull'arenile antistante piazzale Zenith a Bibione. Immediato l'intervento dei Carabinieri della locale stazione con i militari della Guardia costiera. Con loro anche il personale della Bibione spiaggia per mettere in sicurezza la bomba. Non è ancora chiaro la tiplogia dell' ordigno, che ora sarà spostato dal litorale per essere portato in un luogo sicuro. Poi sarà cura della Prefettura di Venezia organizzare il brillamento della bomba con gli artificieri.