BIBIONE - Investito da un'auto, un bambino tedesco di 3 anni in vacanza a Bibione finisce in ospedale. Il piccolo paziente è stato ricoverato nel nosocomio di Treviso per un trauma cranico e delle ferite agli arti inferiori. L'incidente si è verificato ieri notte lungo via Sagittario, a due passi dal luna park. La famiglia, arrivata dalla Germania per una vacanza di relax nella località balneare di Bibione, aveva passato la serata nel parco del divertimento di piazza Mercato.

Bimbo di 3 anni investito a Bibione

Mentre stava per rincasare quando ormai era mezzanotte, un'auto è uscita da una laterale per immettersi lungo via Sagittario. Il conducente dell'autovettura non si era accorto di quel piccolo che stava camminando a due passi da mamma e papà. Il conducente ha urtato il bambino di 3 anni che è finito sull'asfalto battendo il capo. Subito soccorso dai genitori e dallo stesso conducente, è stato allertato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del punto di primo intervento di via Maia che hanno trasferito il bambino in ambulatorio. Nel frattempo è stato allertato anche l'elisoccorso. Nel cuore della notte il velivolo è atterrato a Bibione dove ha preso in carico il piccolo paziente per trasferirlo in ospedale a Treviso. Le sue condizioni sono serie per un trauma cranico e delle ferite agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Sull'incidente stanno indagando i Carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Pietro Gaddeo che hanno rilevato l'incidente per accertare cause e responsabilità.