Droga, arrestati due pusher della spiagge, rifornivano i vacanzieri

BIBIONE - Due persone sono state arrestate, a Bibione, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino italiano e di un albanese. Nel corso di una perquisizione domiciliare e personale, sono stati rinvenuti e sequestrati, dai Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Portogruaro, circa 100 grammi di cocaina, 460 grammi di hashish, 14 mila euro in contanti, provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati condotti in carcere: la droga era destinata al mercato dei vacanzieri nella località turistica veneta.