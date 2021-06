Va a fare il bagno in mare, 55enne muore annegato

BIBIONE - Annegato mentre faceva il bagno al mare. Un cittadino austriaco è deceduto nel pomeriggio mentre era in vacanza a Bibione con la sorella. L'uomo, classe 1966, non era lontano dal bagnasciuga antistante piazzale Zenith, quando si è accasciato in acqua, forse colto da malore. Subito il personale di soccorso della Bibione spiaggia è accorso per portare a riva il vacanziero, che aveva qualche problema di salute, e iniziare le manovre di rianimazione. Immediato l'intervento anche del personale sanitario arrivato dal Punto di primo intervento con il medico a bordo. L'equipe ha continuato a lungo la manovra rianimatoria, intubando il paziente. Dopo il lungo tentativo di salvataggio, purtroppo non c'è stato modo per salvare la vita all'uomo austriaco. In spiaggia sono poi arrivati i carabinieri. La salma è stata poi trasferita nel cimitero di Bibione.