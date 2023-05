Bibione lancia la meta Gourmet con Alessandro Borghese

BIBIONE - Bibione sempre piu vacanza gourmet. Non poteva di certo mancare Alessandro Borghese che a Bibione è arrivato per uno spettacolo culinario.

Esperienze culinarie quindi per l'ospite di Bibione che in riva al mare può vivere nelle varie iniziative. In programma c'è un ampio e lungo percorso cominciato già lo scorso 12 aprile con il concorso “Asparago d'Oro”. La seconda tappa del percorso culinario, che si è tenuta nella prima settimana di maggio, con il “Bianco Weekend dell'Asparago”, ha portato a Bibione migliaia di persone e ha visto il trionfo del Ristorante Havana e del suo Chef Ovidiu Gabriel Musat.

Nella scenografica location Ai Casoni di Bibione che si affaccia sulla laguna, si è invece svolto lo show cooking del celebre chef Alessandro Borghese, volto noto di programmi televisivi di successo come “4 ristoranti” e “Junior MasterChef Italia”. Lo spettacolo culinario dello chef Borghese era dedicato a ristoratori, portatori d'interesse e giornalisti e farà da apripista all'importante percorso di alta formazione "Bibione Terra di mare, gusti, percorsi e innovazione nella cucina locale" dedicato agli operatori del comparto turistico e ristorativo di Bibione prettamente dedicato al turismo gastronomico. Un percorso, voluto da Confcommercio Delegazione Bibione, e supportato da ciascuno degli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario della Provincia di Venezia, che prenderà il via al termine della stagione balneare e si svilupperà attraverso un corso di alta formazione in cucina che sarà tenuto da uno Chef Stella Verde Michelin e che garantirà uno spazio anche tema della sostenibilità in cucina e nella scelta dei prodotti gastronomici nonché della ristorazione inclusiva.