© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si descrive come vip per caso e i numeri le danno ragione. Se chiedi di lei in città non tutti la conoscono ma su Instagram è una celebrità da quasi 500 mila follower. Reali se paragonati ad altri account con la stessa platea di partenza poi traditi dallo scarso seguito alle singole foto. La mestrinadi scatti fino a ieri ne aveva pubblicati 2.524 e sono sempre decine di migliaia le reazioni del suo pubblico. Chi l'ha conosciuta da ragazzina la sta letteralmente vedendo crescere.Aveva 11 anni quando era approdata su Instagram e Youtube, per noia. Parlava dei compiti a casa, delle verifiche a scuola. Quattro anni dopo era già popolarissima tra i giovani. I suoi sketch erano i normali momenti di quotidianità con gli amici: cantava, ballava, assaggiava caramelle davanti alla telecamera. Suè diventata una star. Ospite del Gazzettino aveva raccontato di quando, per convincere sua mamma della sua popolarità aveva annunciato su Instagram che si sarebbe fatta trovare in piazza Duomo a Milano. E lì erano state prese d'assalto, quasi da averne paura, da migliaia di ragazzini.Due anni dopo è cresciuta, gli argomenti cambiano, ma i suoi i follower aumentano. Ora le riflessioni si fanno più profonde, le foto più ricercate, ma continua a cantare e a montare video e i like arrivano sempre a migliaia. Il 30 dicembre dal suo accountbianco ha voluto celebrare il 2018 con una sorta di diario in una serie di post, uno per ogni mese dell'anno, definendolo uno dei più difficili della sua vita. «È stato un anno impegnativo - conclude -, da un lato è stato credo uno degli anni peggiori, ma dall'altro sono riuscita a maturare e crescere, a diventare una persona che mi piace e di cui vado fiera. Del resto, tra la bocciatura, le mie emozioni, il trasloco, i problemi al cuore, la mia famiglia, la mia vita sociale e il resto è stato davvero un anno lungo, demotivante, irritante e pesante. Ma sono riuscita a risolvere i miei problemi prima della fine dell'anno e riordinare i pensieri, dando una svolta alla mia vita. Spero solo che vada meglio, ma in ogni caso sono pronta». Con i suoi follower si moltiplicano anche i profili parallelo che la riguardano, quelli dei fan club o di chi raccoglie le sue citazioni, propone fotomontaggi o tormentoni. Tanto che individuare il suo account ufficiale diventa un'impresa.Una settimana fa è apparsa da Londra e poi all'isola di Wight, dove è andata in vacanza con la mamma, che conferma l'evoluzione nella vita di Bianca e di tutta la famiglia. Lentamente il suo passatempo sta diventando un lavoro - spiega -. Senza forzature, nel 2018 ha accettato alcune proposte di collaborazione. Di offerte ne arrivano tantissime ma ne ha accettate giusto un paio. Nel 2019 aumenteremo un po' ma sempre dando priorità alla scuola. Bianca, per il suo futuro, vuole lavorare sul canto. Lei vorrebbe diventare una cantante e tutti mi dicono che ha un grande talento - conclude -. Non sempre le cose vanno come si vuole ma è giusto che faccia il tentativo di seguire il suo grande sogno. Voglio sostenerla, prima di tutto però deve studiare.