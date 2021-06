SAN DONÀ DI PIAVE - Centotrè anni di vita per il padre fondatore dei Bersaglieri sandonatesi. È stata grande festa, domenica, in casa Nardini, per il ragguardevole traguardo di Lino. Il secondo bersagliere più anziano della Città Metropolitana (il primo, 107 anni, è di Chioggia), lo è nel territorio del Veneto Orientale, oltre ad avere avuto il merito di avere fondato, nel 1955 assieme ad altre cinque commilitoni, alla sezione Bersaglieri di...

