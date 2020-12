MESTRE Cambia proprietà una storica azienda di Porto Marghera. Un passaggio in qualche modo epocale, per l'imprenditoria locale impegnata nel rilancio del polo produttivo veneziano. L'imprenditore Franco Ferrari, titolare della Carpenterie Ferrari srl e di Euroelectric srl, ha acquisito poco prima di Natale la Berengo spa, storico marchio che vanta un secolo esatto di vita. Un nome storico in città e nel panorama industriale che in passato era stato legati a sua volta ad acquisizioni importanti (come l'Alutekna all'inizio del Duemila). L'acquisizione è stata perfezionata all'antivigilia di Natale con il passaggio del 100% del pacchetto delle quote della Berengo, società che ha chiuso il bilancio del 2019 con circa 32 milioni di euro di fatturato. A seguire la pratica sono stati lo studio Adm con l'avvocato Stefano Rognini e gli Studi Pea con Fabrizio Pea. Partner degli acquirenti la Banca Annia che, fa sapere Ferrari, «ha riposto fiducia nella mia persona e finanziato questa grande operazione».

L'acquirente è un nome noto in campo imprenditoriale e politico. 65 anni, di Camponogara, Franco Ferrari oltre a guidare l'azienda che porta il suo nome è stato consigliere regionale (nella scorsa consiliatura con la lista Moretti) e comunale nell'ultima Giunta Cacciari, dove si era occupato in modo particolare dei problemi delle imprese di Porto Marghera. Alle ultime elezioni regionali aveva sostenuto, con la propria lista civica, i candidati di Italia Viva. «In questo difficile momento in cui stiamo vivendo - spiega Ferrari in una nota diffusa a seguito dell'acquisizione - ho ritenuto opportuno fare questo investimento perché credo che il futuro sia quello di costruire importanti sinergie per affrontare il mercato con una certa rilevanza. Ciò che mi ha spinto ad affrontare e chiudere questa importante operazione deriva in primis dalla serietà e professionalità che nutro da anni nella Berengo e nei suoi soci, Sandro e Stefano Berengo e Giancarlo De Lazzari, assieme a tutti i loro collaboratori e dipendenti».

Il difficile però viene ora: «Per me sarà una grande sfida - prosegue Ferrari - proprio in un momento così difficile ed in queste condizioni, il mio impegno sarà ancora più determinato affinchè si possano raggiungere importanti traguardi. Resta inteso che la Carpenterie Ferrari srl e Berengo spa manterranno la loro identità ma lavoreranno in totale sinergia». Le due aziende tra dipendenti e indotto vantano di oltre 600 dipendenti.

