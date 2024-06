VENEZIA - Litri e litri di carburante sono finiti nel canale della Giudecca nella mattinata di ieri durante un'operazione di rifornimento della pompa di benzina. Il danno si è verificato al distributore ai piedi del ponte per andare allo Stucky, proprio davanti alla fabbrica di tessuti artistici Fortuny. L'imbarcazione della concessionaria che effettua i rifornimenti al distributore a un certo punto ha avuto qualche problema nel completare l'operazione, trovandosi a dover gestire una perdita di liquidi sia sui masegni che per terra. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al danno, non è stato noto se le difficoltà stessero nell'impianto ricettivo del distributore o se si sia verificata qualche anomalia.

Il dato di fatto è che nella tarda mattinata, poco dopo le 11, sono state allertate le forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona. Uno sversamento cospicuo perché, se da un lato a ieri sera l'odore nell'area era ancora intenso, dall'altro nel trafficato canale è dovuto intervenire pure il battello disinquinante delle Guardie ai fuochi. Si tratta di un mezzo particolare che riesce a ripulire la zona assorbendo il combustibile prima che si propaghi e rende più pericoloso anche il transito nautico. L'impiego del mezzo è normale prassi per evitare che la chiazza entri nei canali della città, nulla di cui preoccuparsi, quindi, anche perché l'anomalia è stata arginata nel giro di poco tempo. Nei concitati momenti sono intervenute più imbarcazioni per circoscrivere il perimetro e verificare che le operazioni andassero per il verso giusto. Restano da individuare le eventuali responsabilità per l'accaduto. Il distributore è stato posto ieri sotto sequestro dall'autorità giudiziaria ex articolo 354 del codice di procedura penale, che prevede il sequestro dell'area finché non vi sia l'intervento del pubblico ministero. Per questo, ieri in zona figuravano i sigilli afferranti dal nastro bianco e rosso posto attorno alle pompe di benzina e una parte dell'area vicino al ponte. Del resto, ieri sera era ancora consistente l'odore di carburante ei masegni erano visibilmente "rosati". Altro danno, verificatosi probabilmente nel corso delle operazioni, è stato quello legato a una palina che ieri sera affiorava e spariva nell'acqua a seconda delle onde. La palina ha subito una rottura parziale, finendo a pelo d'acqua e affiorando di tanto in tanto. Un pericolo per chi naviga.