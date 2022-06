Parata di star a Venezia per la serata Riva: alla Fenice Beckam e Favino

Una storia lunga 180 anni, quella di Riva, celebrata attraverso un anniversario che ha ripercorso un’avventura fatta di stile ed eleganza, al quale non sono mancati alcuni grandi nomi del mondo del calcio, del cinema e non solo: l’ex centrocampista britannico David Beckham, che in questi giorni si sta concedendo qualche giro per le calli e i campi della città insieme alla figlia Harper, e l’attore Pierfrancesco Favino. Riva, marchio di Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso guidato dall’amministratore delegato Alberto Galassi, ha tinto di glamour la serata veneziana di sabato scorso. Un’occasione per festeggiare insieme ad armatori ed ospiti internazionali non solo i 180 anni del brand nautico più famoso al mondo, ma anche per rendere omaggio al 60esimo compleanno di Aquarama, presentato nel ‘62 su disegno dell’architetto Giorgio Barilani e commercializzato dall’anno seguente, traghettando il cantiere ad un successo planetario. Le grandi emozioni sono iniziate quando una piattaforma galleggiante ormeggiata di fronte alla terrazza del Gritti Palace ha fatto da palcoscenico per il nuovo Riva “Anniversario”, la barca creata in edizione limitata (solo 18 esemplari) per celebrare l’iconica ricorrenza e rendere omaggio ad Aquarama, gioiello di design senza tempo. Prima un cocktail al Gritti, poi la cena al Teatro La Fenice, in una serata di gala nel corso della quale è stato presentato in anteprima mondiale il cortometraggio “Riva The Persuarders!” che, ispirato alla serie tv cult “Attenti a quei due”, è stato realizzato sulle coste al confine fra Italia, Montecarlo e Costa Azzurra e prodotto da Armando Testa Studios. Beckham, Favino e il pilota Ferrari, idolo degli appassionati di Formula 1, Charles Leclerc, gli interpreti. I primi due, l’altra sera, elegantissimi nei loro smoking scuri, accompagnati rispettivamente dalla figlia più giovane avuta con l’ex Spice Girl, Victoria, e dalla moglie Anna Ferzetti. Per la star del calcio mondiale una permanenza in laguna che si è protratta anche nelle ore successive, immortalate in qualche scatto postato su Instagram. Un immancabile giro in gondola ha rivelato tutta la complicità che scorre tra padre e figlia, abbracciati e sorridenti, mentre in un breve video Beckham ha ironizzato non solo sul cappellino acquistato per la figlia ma anche su una colazione del tutto eccezionale, così commentata: «Shhh, non dire alla mamma del gelato alle 9 del mattino».