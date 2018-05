Beatrice, il sorriso che ha dato un volto nuovo all'arte

di Alberto Toso Fei

VENEZIA - Chi l'ha conosciuta anche solo per poche ore, magari alla vernice di una delle grandi mostre d'arte che organizzava, non può che focalizzarne il ricordo su un dettaglio che sovrastava ogni altra cosa: il sorriso. Eppure, che a soli ventisei anni – nel 2006 – coronò il proprio sogno di diventare pcon l'ideazione e l'organizzazione del concorso internazionale di arte contemporanea “” (in seno allo studio Arte Laguna che condivideva con altre persone), sotto il sorriso e una apparente fragilità dettata dalla sua corporatura minuta, nascondeva una determinazione d'acciaio.La stessa caparbietà che le permise di creare dal nulla, attraverso internet, un contest internazionale, col computer di casa, dopo che lo studio dove lavorava con altre ragazze si apprestava a chiudere e alla fine rimase a dare vita al premio con un'unica socia, Laura Gallon, con la quale creò una Agenzia di promozione nel web. Oggi l'Arte Laguna Prize è una realtà consolidata che negli anni ha intercettato oltre quarantaduemila artisti di centoventi paesi diversi, dà lavoro a diverse persone ma soprattutto dà lustro a una città come Venezia, che in una continuità priva di soluzione promuove ancora le arti così come faceva ai tempi della Serenissima.Nata a Venezia il 19 ottobre 1980 da Alfredo Susa (che scomparve nel 1996 quando lei aveva 15 anni e la sorella Eleonora 16, e dal quale erediterà la passione per il tennis) e da Barbara Medoro, fin da giovanissima dimostrò una tenacia fuori del normale; in famiglia si ricorda la sua prima gara di cannottaggio a Bardolino che la vide protagonista, a 13 anni: finita fuori tracciato e richiamata dai giudici non si arrese e cominciò anzi a vogare con più vigore, tra le acclamazioni degli spettatori. Non arrivò al podio, ma ebbe una medaglia speciale per la sua caparbietà.Internet le cambiò radicalmente la vita non solo perché attraverso la rete si inventò un lavoro; grazie a internet trovò infatti anche l'amore: Enrico Mancosu, che conosciuto sul web si trasferì a Venezia e divenne suo compagno e complice, e col quale condivise ogni momento; la vita di Beatrice fu sempre veloce, da “millennials”: viaggi, visite, musei, esperienze fra le più disparate, senza mai tralasciare le grandi passioni per il tennis e per la voga; ogni cosa da cogliere al volo, come un dono, come se non ci fosse un domani.Quando nel 2010 il vulcano islandese Eyjafjöll eruttò una tale nuvola di cenere da bloccare il traffico aereo europeo, una compagnia di navigazione mandò dei messaggi online per invitare a salire a bordo di una nave da crociera in partenza da Venezia chiunque si fosse presentato; il viaggio era pagato, le persone che avrebbero dovuto effettuarlo non sarebbero mai arrivate e l'imbarcazione andava riempita; Beatrice era al mercato di Rialto e ne parlò col compagno: chiamarono e fu detto loro che sarebbero salpati se in quaranta minuti si fossero trovati all'imbarco al Tronchetto; mezz'ora dopo erano sulla nave, che – lo scoprirono a bordo – viaggiava verso Istanbul.Beatrice Susa era così: capace di cogliere l'attimo, entusiasta della vita, con la capacità di tenere unite le persone e di trascinare gli altri col suo entusiasmo. Poi, nel 2016, durante un controllo, arrivò la notizia: era seriamente malata; il medico che la visitò le diede pochi mesi di vita: tre, forse quattro o cinque. Venti giorni più tardi sposò Enrico, sedici anni dopo averlo conosciuto, e iniziò la sua lotta con la malattia, per rubare anche solo una bella giornata in più. Di mesi ne trascorsero quindici, senza che lei perdesse la capacità di decidere. Fino all'ultimo momento.Il 9 maggio 2017 (il giorno prima si era recata al lavoro per stringere un contratto importante), Beatrice Susa tornò a casa della madre, al Lido, al quinto piano; e tra la laguna e il mare decise di volare via, prima che la malattia scegliesse per lei. Oggi l'Arte Laguna Prize continua a far sognare ogni anno migliaia di giovani artisti, che possono aspirare a esporre le loro opere nelle Tese dell'Arsenale. Ma è come se Venezia avesse perso un po' del suo sorriso.